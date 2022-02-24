Больше двух сотен человек в Екатеринбурге вышли на антивоенный митинг

Больше 200 человек вышли на акцию протеста против военной операции России на Украине. Люди стали выходить с одиночными пикетами к памятнику Ленина напротив администрации, а к вечеру уже собралась толпа.

У некоторых участников при себе были плакаты с антивоенными надписями, а также критикой президента РФ. На акции задержан десяток человек, пишет Znak. Позднее один был отпущен. На них будут составлены административные протоколы за участие в несанкционированном митинге. К памятнику прибыл начальник отдела по исполнению административного законодательства УМВД Екатеринбурга Антон Трошин. Он предупредил, что у людей есть две минуты, чтобы разойтись. По информации на 19.09 возле памятника начались задержания. На место прибыли полиция и ОМОН. Военная операция на Украине стартовала утром 24 февраля. В прямом эфире о ней заявил президент РФ Владимир Путин. Местные жители сообщали о том, что слышны взрывы, а также военная техника летает в небе. На юге России гражданским самолетам были запрещены полеты. В связи с этим аэропорты более десятка городов приостановили работу.

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