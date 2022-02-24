Эксперты оценили реакцию других стран на события в Украине

Союзник РФ - Беларусь — заявила, что она в «операции» не участвует. Однако Минск готов снова стать переговорной площадкой для России и Украины. Лукашенко предложил Зеленскому избежать военного поражения путем выполнения условий Путина, которые ранее были выставлены Украине и Североатлантическому альянсу. Речь идет о демилитаризации, отказе от вступления в НАТО, отказе от ядерного оружия и агрессии в отношении Донбасса, а также признании крымского «референдума».