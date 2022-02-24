Кандидатов на звание «Героя труда» предлагается определить в Нижнем Тагиле

Это он сделал в ходе торжественного мероприятия ко Дню образования профсоюзного движения в Свердловской области. В рамках него также состоялось подписание соглашения между администрацией Нижнего Тагила, Ассоциацией профсоюзных организаций города и Горнозаводским территориальным подразделением Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей.