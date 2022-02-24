Кандидатов на звание «Героя труда» предлагается определить в Нижнем Тагиле

Кандидатов на звание «Героя труда» предлагается определить в Нижнем Тагиле
Кандидатов на звание «Героя труда» предлагается определить в Нижнем Тагиле
Сегодня, 18:27ОбществоФото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Определиться с кандидатами на право выдвижения для получения звания «Героя труда» от Нижнего Тагила предложил председатель областной Федерации профсоюзов Андрей Ветлужских.

Это он сделал в ходе торжественного мероприятия ко Дню образования профсоюзного движения в Свердловской области. В рамках него также состоялось подписание соглашения между администрацией Нижнего Тагила, Ассоциацией профсоюзных организаций города и Горнозаводским территориальным подразделением Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей.

В документе отражены основные направления работы в части защиты прав трудящихся, обеспечения их соцгарантий, а также координации действий сторон.

На мероприятии присутствовали представители профсоюзов Нижнего Тагила и активисты.

Их приветствовал мэр Владислав Пинаев. По его словам, администрация работает во взаимодействии с промышленными гигантами и реализует значимые инфраструктурные проекты.

Сегодня важно не сбавлять темп и продолжать начатое. От всей души поздравляю всех представителей профсоюзного движения с профессиональным праздником и желаю здоровья и благополучия!сказал Владислав Пинаев.

Фото:пресс-служба администрации Нижнего Тагила

В свою очередь, Андрей Ветлужских подчеркнул, что федерация профсоюзных организаций будет продолжать бороться за права человека.

В завершение мероприятия состоялось награждение профсоюзных активистов благодарностями и почетными грамотами главы города, гордумы и федерации профсоюзов Свердловской области.

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