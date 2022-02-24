Курьерские службы перестали принимать заказы от уральцев на Украину и обратно

Информация об изменении логистической цепочки в связи с конфликтом на Украине появилась у пресс-служб сразу нескольких курьерский организаций. В частности, служба доставки СДЭК сообщает, что доставка заказов через украинскую границу временно приостановлена.
Уважаемые Клиенты! В связи с введением военного положения в Украине доставка заказов в/из Украины временно невозможна. Также до 2 марта закрыто авиасообщение со следующими городами: Ростов-на-Дону, Краснодар, Анапа, Геленджик, Элиста, Ставрополь, Симферополь, Грозный, Астрахань и Волгоград, сообщает пресс-служба СДЭК.
Из-за закрытия авиасообщения с этими городами курьерская служба предостерегает своих клиентов, что возможны задержки доставки заказов. В связи с чем компенсации за увеличение данных сроков временно приостановлены.
Отправить посылки из Свердловской области в Ростов-на-Дону, Краснодар и другие южные города станет проблематичным и «Почтой России». Служба изменила правила доставки грузов в эти территории — авиадоставку заменили на наземный транспорт, поэтому сроки аналогично увеличиваются.
Компания и ее сервисы работают в штатном режиме, однако сроки доставки могут быть увеличены по некоторым направлениям. Мы уже перестроили маршруты из-за остановки авиасообщения в ряде городов и прикладываем все усилия для того, чтобы сделать временные маршруты оптимальными и минимально увеличивающими время почтового груза в пути, рассказали редакции в компании.
Также пресс-служба перевозчика сообщила о приостановке отправлений на Украину. Временно недоступно и получение посылок из бывшей союзной республики в свердловских отделениях «Почты России». Перевозчик обещает решить это вопрос в ближайшее время
Сортировочные центры работают без перебоев.В связи с остановкой работы Укрпошты Почта России временно прекращает приём отправлений в Украину, так как прямой почтовый обмен между странами закрыт. Решения по возможности доставки уже принятых отправлений будут приняты в ближайшее время, сообщили TagilCity.ru в «Почте России».
На сайте международной курьерской службы DHL информации о приостановлении доставки в/на Украину нет. Однако при попытке рассчитать стоимость и срок доставки посылки весом 1 килограмм из Нижнего Тагила в Киев, сайт выдает ошибку.
Товары Ozon также невозможно доставить в Украину, а WildBerries для жителей этой страны продолжает формировать и закидывать в корзину заказы, но при выборе места доставки сообщает, что она недоступна. В Свердловской области проблем с получением посылок Ozon пока нет — в случае изменения ситуации интернет-магазин пообещал оповестить клиентов.
Сейчас доставка в Свердловской области стабильна по всем каналам. Мы продолжаем доставлять заказы в пункты выдачи, постаматы или курьером по адресу клиента точно в срок. Более того, если товар находится в фулфилмент-центре в Екатеринбурге, то клиенты из большинства городов области получат его всего за 1-2 дня. Если мы увидим, что ситуация может повлиять на сроки доставки, то обязательно оповестим об этом наших клиентов, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе Ozon.
Напомним, 24 февраля России ввела войска на территорию Украины. В этот же день большинство российских воздушных портов были закрыты из-за обострения конфликта.