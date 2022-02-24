Курьерские службы перестали принимать заказы от уральцев на Украину и обратно

Работа курьерских служб России на территории Украины приостановлена. Об этом сообщают сразу несколько организаций по доставке заказов. Теперь жители Свердловской области не смогут отправить или получить посылку, если адресатом или отправителем указана Украина.

Информация об изменении логистической цепочки в связи с конфликтом на Украине появилась у пресс-служб сразу нескольких курьерский организаций. В частности, служба доставки СДЭК сообщает, что доставка заказов через украинскую границу временно приостановлена. Уважаемые Клиенты! В связи с введением военного положения в Украине доставка заказов в/из Украины временно невозможна. Также до 2 марта закрыто авиасообщение со следующими городами: Ростов-на-Дону, Краснодар, Анапа, Геленджик, Элиста, Ставрополь, Симферополь, Грозный, Астрахань и Волгоград, сообщает пресс-служба СДЭК. Из-за закрытия авиасообщения с этими городами курьерская служба предостерегает своих клиентов, что возможны задержки доставки заказов. В связи с чем компенсации за увеличение данных сроков временно приостановлены. Отправить посылки из Свердловской области в Ростов-на-Дону, Краснодар и другие южные города станет проблематичным и «Почтой России». Служба изменила правила доставки грузов в эти территории — авиадоставку заменили на наземный транспорт, поэтому сроки аналогично увеличиваются. Компания и ее сервисы работают в штатном режиме, однако сроки доставки могут быть увеличены по некоторым направлениям. Мы уже перестроили маршруты из-за остановки авиасообщения в ряде городов и прикладываем все усилия для того, чтобы сделать временные маршруты оптимальными и минимально увеличивающими время почтового груза в пути, рассказали редакции в компании. Также пресс-служба перевозчика сообщила о приостановке отправлений на Украину. Временно недоступно и получение посылок из бывшей союзной республики в свердловских отделениях «Почты России». Перевозчик обещает решить это вопрос в ближайшее время Сортировочные центры работают без перебоев.В связи с остановкой работы Укрпошты Почта России временно прекращает приём отправлений в Украину, так как прямой почтовый обмен между странами закрыт. Решения по возможности доставки уже принятых отправлений будут приняты в ближайшее время, сообщили TagilCity.ru в «Почте России». На сайте международной курьерской службы DHL информации о приостановлении доставки в/на Украину нет. Однако при попытке рассчитать стоимость и срок доставки посылки весом 1 килограмм из Нижнего Тагила в Киев, сайт выдает ошибку. скриншот с сайта Фото: tagilcity.ru Товары Ozon также невозможно доставить в Украину, а WildBerries для жителей этой страны продолжает формировать и закидывать в корзину заказы, но при выборе места доставки сообщает, что она недоступна. В Свердловской области проблем с получением посылок Ozon пока нет — в случае изменения ситуации интернет-магазин пообещал оповестить клиентов. Сейчас доставка в Свердловской области стабильна по всем каналам. Мы продолжаем доставлять заказы в пункты выдачи, постаматы или курьером по адресу клиента точно в срок. Более того, если товар находится в фулфилмент-центре в Екатеринбурге, то клиенты из большинства городов области получат его всего за 1-2 дня. Если мы увидим, что ситуация может повлиять на сроки доставки, то обязательно оповестим об этом наших клиентов, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе Ozon. скриншот сайта Фото: tagilcity.ru Напомним, 24 февраля России ввела войска на территорию Украины. В этот же день большинство российских воздушных портов были закрыты из-за обострения конфликта.

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