Матери российских срочников высказываются против вооруженного конфликта с Украиной

Матери призванных в армию солдат боятся, что их сыновей отправят воевать на Донбасс. По словам представителя общественной организации Комитет солдатских матерей России Ксении Феткуллиной, особенно обеспокоены родственницы тех, кто служит в приграничных с Украиной регионах, сообщает Ура.ру.
Многие женщины на сайте комитета высказываются против вооруженного конфликта. А у кого есть дети подросткового возраста — интересуются механизмом получения отсрочек от призыва на военную службу.
Напомним, конфликт спровоцировали возобновившиеся обстрелы Донбасса. Российский парламент признал легитимность власти и суверенитет Донецкой и Луганской народных республик, подвергающихся уже восемь лет обстрелам батальонами ВСУ.
Совбез РФ одобрил ввод тяжелой военной техники в рамках договоров о мире и сотрудничестве с ДНР и ЛНР. Президент Владимир Путин 24 февраля официально объявил о начале военной операции, объяснив это необходимостью защиты гражданского населения от уничтожения. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. В настоящее время боевые столкновения продолжаются.