Матери российских срочников высказываются против вооруженного конфликта с Украиной

Совбез РФ одобрил ввод тяжелой военной техники в рамках договоров о мире и сотрудничестве с ДНР и ЛНР. Президент Владимир Путин 24 февраля официально объявил о начале военной операции, объяснив это необходимостью защиты гражданского населения от уничтожения. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. В настоящее время боевые столкновения продолжаются.