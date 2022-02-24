Матери российских срочников высказываются против вооруженного конфликта с Украиной

Матери российских срочников высказываются против вооруженного конфликта с Украиной
Матери российских срочников высказываются против вооруженного конфликта с Украиной
Сегодня, 16:27ОбществоФото: mil.ru

Матери российских солдат напуганы сообщениями о боях на Донбассе

Комитет солдатских матерей сообщил о настроении матерей российских солдат-срочников в связи с вооруженным конфликтом на Донбассе.

Матери призванных в армию солдат боятся, что их сыновей отправят воевать на Донбасс. По словам представителя общественной организации Комитет солдатских матерей России Ксении Феткуллиной, особенно обеспокоены родственницы тех, кто служит в приграничных с Украиной регионах, сообщает Ура.ру.

Многие женщины на сайте комитета высказываются против вооруженного конфликта. А у кого есть дети подросткового возраста — интересуются механизмом получения отсрочек от призыва на военную службу.

Напомним, конфликт спровоцировали возобновившиеся обстрелы Донбасса. Российский парламент признал легитимность власти и суверенитет Донецкой и Луганской народных республик, подвергающихся уже восемь лет обстрелам батальонами ВСУ.

Совбез РФ одобрил ввод тяжелой военной техники в рамках договоров о мире и сотрудничестве с ДНР и ЛНР. Президент Владимир Путин 24 февраля официально объявил о начале военной операции, объяснив это необходимостью защиты гражданского населения от уничтожения. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. В настоящее время боевые столкновения продолжаются.

Сюжеты:
ДНР и ЛНР
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