Одиночные пикеты против войны с Украиной проходят в Екатеринбурге

По данным Telegram-канала издания It’s My City активист Сергей Тиунов держал в руках плакат с надписью «Нет войне».
На пикет вышли и активисты «Левого социалистического действия».
Пикеты планируется проводиться в течение дня. После 16.00 активисты также выйдут с плакатами, пишет Znak.
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин срочно обратился в прямом эфире к гражданам страны и объявил о начале специальной военной операции, которая связана с конфликтом вокруг ДНР и ЛНР. В некоторых городах Украины жители сообщили о взрывах. Из-за начала операции утром также обвалился курс рубля и фондовый рынок.