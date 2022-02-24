Одиночные пикеты против войны с Украиной проходят в Екатеринбурге

В центр Екатеринбурга местные жители выходят с одиночными пикетами. Они выступают против войны с Украиной. Первые активисты появились у здания администрации уже через несколько часов после начала военной операции.

По данным Telegram-канала издания It’s My City активист Сергей Тиунов держал в руках плакат с надписью «Нет войне». На пикет вышли и активисты «Левого социалистического действия». Пикеты планируется проводиться в течение дня. После 16.00 активисты также выйдут с плакатами, пишет Znak. Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин срочно обратился в прямом эфире к гражданам страны и объявил о начале специальной военной операции, которая связана с конфликтом вокруг ДНР и ЛНР. В некоторых городах Украины жители сообщили о взрывах. Из-за начала операции утром также обвалился курс рубля и фондовый рынок.

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