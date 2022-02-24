Одиночные пикеты против войны с Украиной проходят в Екатеринбурге

Одиночные пикеты против войны с Украиной проходят в Екатеринбурге
Одиночные пикеты против войны с Украиной проходят в Екатеринбурге
Сегодня, 13:56ОбществоФото: Яндекс.Карты
В центр Екатеринбурга местные жители выходят с одиночными пикетами. Они выступают против войны с Украиной. Первые активисты появились у здания администрации уже через несколько часов после начала военной операции.

По данным Telegram-канала издания It’s My City активист Сергей Тиунов держал в руках плакат с надписью «Нет войне».

На пикет вышли и активисты «Левого социалистического действия».

Пикеты планируется проводиться в течение дня. После 16.00 активисты также выйдут с плакатами, пишет Znak.

Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин срочно обратился в прямом эфире к гражданам страны и объявил о начале специальной военной операции, которая связана с конфликтом вокруг ДНР и ЛНР. В некоторых городах Украины жители сообщили о взрывах. Из-за начала операции утром также обвалился курс рубля и фондовый рынок.

Сюжеты:
ЕкатеринбургДНР и ЛНР
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