Россия и Украина закрыли воздушное пространство над Донбассом

Антон Геращенко также заявил о ракетном обстреле и уничтожении военных объектов Киеве, Харькове, Днепре, и других городах. В Бердянске и Мариуполе, а также в аэропорту Борисполь, по сообщениям украинских СМИ, рвутся снаряды. На побережье Одессы замечен десант.