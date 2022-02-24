Россия и Украина закрыли воздушное пространство над Донбассом

Боевые действия на Донбассе спровоцировала агрессия со стороны Украины. Об этом своем обращении утром 24 февраля заявил президент России Владимир Путин. К настоящему моменту стороны конфликта закрыли воздушное пространство на границе боевого столкновения. Полеты гражданских воздушных судов запрещены. Аэропорты двух стран отменили все рейсы на этом направлении.
За час до выступления Путина советник главы МВД Украины Антон Геращенко в своем Telegram-канале поделился сводкой «с поля битвы». По сообщению чиновника, ранним утром были атакованы сразу несколько военных объектов ВСУ в районе Донбасса. По ним работали системы залпового огня различного калибра. Уничтожены или повреждены командные пункты, склады с боеприпасами, аэродромы.
Антон Геращенко также заявил о ракетном обстреле и уничтожении военных объектов Киеве, Харькове, Днепре, и других городах. В Бердянске и Мариуполе, а также в аэропорту Борисполь, по сообщениям украинских СМИ, рвутся снаряды. На побережье Одессы замечен десант.
В Министерстве обороны России дали свою оценку происходящему на Украине. По официальным данным, применяется только высокоточное оружие, которое позволяет выводить из строя военную инфраструктуру ВСУ.
По сообщению Росавиации, 24 февраля, с 3.45 по московскому времени, временно прекращены полеты в ряд аэропортов на юге РФ. Ограничение будет действовать до 2 марта этого года.