Слесарь из Серова задержан по подозрению в насилии над падчерицей в течение 8 лет

Слесарь из Серова задержан по подозрению в насилии над падчерицей в течение 8 лет
Слесарь из Серова задержан по подозрению в насилии над падчерицей в течение 8 лет
Сегодня, 12:02ОбществоФото: 1MI
43-летний слесарь был задержан в Серове. Он подозревается в насилии над падчерицей.

С заявлением в полицию обратился инспектор ПДН, который узнал о происходящем от учителя школы, где учится 16-летняя пострадавшая.

Семья считается благополучной. Однако девочка решила рассказать, как с 2012 по 2020 года отчим ее насиловал. Делал он это, по словам девочки, когда мама отсутствовала дома, пишет «КП-Екатеринбург».

На данный момент мужчина задержан и следствие, возможно, по словам источника, будет ходатайствовать об аресте. В случае возбуждения уголовного дела подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.

Собеседник отмечает, что ранее проблем с законом у слесаря не возникало. Он на заводе на хорошем счету.

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