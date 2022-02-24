Тагильского рэпера наказали за «прицеп» к трамваю ради хайпа

В Нижнем Тагиле оштрафован рэпер-зацепер

В Нижнем Тагиле привлекли к ответственности зацепера. Это рэпер Никита Берговин, который прокатился на сноуборде, прицепившись к трамваю.

Молодой человек оштрафован на 800 рублей. Такое решение вынесла административная комиссия, по итогу заседания 24 февраля. Во-первых, рэпер нарушил правила дорожного движения, а во-вторых, он подавал плохой пример подросткам, пояснили в отделении пропаганды тагильской ГИБДД. Напомним, 5 февраля на Уральском проспекте блогер встал на сноуборд, прицепился к трамваю с помощью троса и прокатился несколько метров, снимая это на видео ради продвижения в соцсетях сочиненной музыкальной записи. Детская мечта осуществилась, но пришлось объясняться с полицейскими. Молодого человека привлекли к ответственности, составив административный протокол. Оспаривать штраф тагильчанин не будет. Вагоновожатого от ответственности освободили, так как он зацепера не видел.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter