Тагильского рэпера наказали за «прицеп» к трамваю ради хайпа

Тагильского рэпера наказали за «прицеп» к трамваю ради хайпа
Тагильского рэпера наказали за «прицеп» к трамваю ради хайпа
Сегодня, 19:18ОбществоФото: 1MI

В Нижнем Тагиле оштрафован рэпер-зацепер

В Нижнем Тагиле привлекли к ответственности зацепера. Это рэпер Никита Берговин, который прокатился на сноуборде, прицепившись к трамваю.

Молодой человек оштрафован на 800 рублей. Такое решение вынесла административная комиссия, по итогу заседания 24 февраля. Во-первых, рэпер нарушил правила дорожного движения, а во-вторых, он подавал плохой пример подросткам, пояснили в отделении пропаганды тагильской ГИБДД.

Напомним, 5 февраля на Уральском проспекте блогер встал на сноуборд, прицепился к трамваю с помощью троса и прокатился несколько метров, снимая это на видео ради продвижения в соцсетях сочиненной музыкальной записи.

Детская мечта осуществилась, но пришлось объясняться с полицейскими. Молодого человека привлекли к ответственности, составив административный протокол. Оспаривать штраф тагильчанин не будет. Вагоновожатого от ответственности освободили, так как он зацепера не видел.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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