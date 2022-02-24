Уникальную операцию провели трехмесячному малышу свердловские врачи

Уникальную операцию провели трехмесячному малышу свердловские врачи
Уникальную операцию провели трехмесячному малышу свердловские врачи
Сегодня, 18:02ОбществоФото: Пресс-служба ОДКБ
Уникальную операцию провели трехмесячному малышу хирурги из детской клинической больницы в Екатеринбурге вместе с главврачом Иркутской областной детской клинической больницы.

У ребенка с рождения была диагностирована патология пищевода, на второй день ему была проведена операция. Но через месяц медики обнаружили расстройство, затрудняющее дыхание. Это предполагало перевод младенца на аппарат ИВЛ.

Однако врачи решили провести эксклюзивную операцию, они зафиксировали аорту к задней стенки грудины. Операцию специалисты проводили на работающей аорте, при этом использовались микроинструменты, а камеры передавали изображение на большой монитор.

Малыш начал самостоятельно дышать уже на следующий день. Сейчас он уже выписан из больницы, сообщает пресс-служба ОДКБ.

Напомним, 4-летней девочке врачи из ОДКБ впервые в Свердловской области удалили опухоль на почке, сохранив при этом орган.

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