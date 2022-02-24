Жители Крыма покидают полуостров из-за событий на Донбассе

Жителей Крыма напугали звуки выстрелов и взрывы

На границе с Украиной слышны взрывы и стрельба, сообщают в соцсетях жители Крыма. Некоторые из них готовятся покинуть полуостров.

В социальных сетях Крыма обсуждают вооруженный конфликт на Украине. Жители полуострова, который расположен в нескольких километрах от государственной границы, пишут о стрельбе и взрывах, не стихающих с самого утра. А по информации местных изданий, уже началась эвакуация людей из Армянска. Всех желающих сажают в автобусы и увозят в Красноперекопск, сообщает «КП — Симферополь». Россия и Украина закрыли воздушное пространство над Донбассом Полеты гражданских судов из аэропорта Симферополя в другие города России приостановлены до 2 марта. Судоходство в акватории Азовского моря — тоже. Паспортный режим в Крыму усилен. Но паники в городах и селах нет. Глава Крыма Сергей Аксенов выступил по ТВ и заявил, что на территорию не залетело ни одной пули или снаряда. Видео: youtube-канал главы Республики Крым Также по словам главы Республики, занятия приостановлены в школах и детсадах в Джанкойском, Красноперекопском, Ленинском, Раздолинском Черноморском районах. Президент России Владимир Путин сделал заявление о военной операции на Донбассе

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