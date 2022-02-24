Жители Крыма покидают полуостров из-за событий на Донбассе

В социальных сетях Крыма обсуждают вооруженный конфликт на Украине. Жители полуострова, который расположен в нескольких километрах от государственной границы, пишут о стрельбе и взрывах, не стихающих с самого утра. А по информации местных изданий, уже началась эвакуация людей из Армянска. Всех желающих сажают в автобусы и увозят в Красноперекопск, сообщает «КП — Симферополь».
Полеты гражданских судов из аэропорта Симферополя в другие города России приостановлены до 2 марта. Судоходство в акватории Азовского моря — тоже. Паспортный режим в Крыму усилен. Но паники в городах и селах нет. Глава Крыма Сергей Аксенов выступил по ТВ и заявил, что на территорию не залетело ни одной пули или снаряда.
Также по словам главы Республики, занятия приостановлены в школах и детсадах в Джанкойском, Красноперекопском, Ленинском, Раздолинском Черноморском районах.