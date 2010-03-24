Более 111 миллионов рублей теряет область из-за ветрянки

Об этом сообщает портал «Е1» со ссылкой Роспотребнадзор. Ветряная оспа традиционно считается детской инфекцией и способна поражать детей младше 10 лет, чаще всего болеют дети в возрасте 3-6 лет. Больничные по уходу за заболевшим ребенком и затраты на лекарства, в итоге обходятся в 111 миллионов Экономического ущерба. Нижний Тагил не попал в список городов, где заболеваемость ветрянкой превышена. За 2009 год в Свердловской области зарегистрировано почти 25,5 тысяч случаев заболевания, это около 605 заболевших на 100 тысяч человек, что на 16% ниже уровня 2008 года.