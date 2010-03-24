Для сбора средств на возведение Аллеи Героев в г. Нижний Тагил проведут телемарафон
24 марта 2010, 13:38ОбществоArtem
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К 65-тилетию Великой победы в г. Нижний Тагил проходит благотворительная акция «Помнить о павших – дело чести живых».
Вырученные средства пойдут на возведение памятника тагильчанам – Героям Советского Союза и закладку Аллеи Героев на улице Победы, сообщает информационно-аналитическое управление муниципалитета. В рамках акции 26 марта состоится благотворительный телемарафон. В 14.00 часов в городском Дворце детского и юношеского творчества марафон откроют ветераны войны и труда. Принять участие в сборе средств может любой тагильчанин.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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