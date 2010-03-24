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Для сбора средств на возведение Аллеи Героев в г. Нижний Тагил проведут телемарафон
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Для сбора средств на возведение Аллеи Героев в г. Нижний Тагил проведут телемарафон

24 марта 2010, 13:38ОбществоArtem
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