Для сбора средств на возведение Аллеи Героев в г. Нижний Тагил проведут телемарафон

Вырученные средства пойдут на возведение памятника тагильчанам – Героям Советского Союза и закладку Аллеи Героев на улице Победы, сообщает информационно-аналитическое управление муниципалитета. В рамках акции 26 марта состоится благотворительный телемарафон. В 14.00 часов в городском Дворце детского и юношеского творчества марафон откроют ветераны войны и труда. Принять участие в сборе средств может любой тагильчанин.