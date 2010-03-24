Елена Чечунова пообещала и в новой должности помогать г. Нижний Тагил
24 марта 2010, 13:59ОбществоArtem
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Накануне на первом заседании обновленной облдумы она была избрана спикером.
Как рассказала Елена Чечунова, в должности председателя областной думы она будет помогать Нижнему Тагилу, поскольку, во-первых, это её родной город, а во-вторых, та трудная ситуация, в которой он находится, не может остаться без внимания.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей