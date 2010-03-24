Как 85 килограмм шоколада обменять на золотую медаль известно кондитерам из г. Нижний Тагил
24 марта 2010, 13:16ОбществоArtem
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Накануне в министерстве торговли, питания и услуг Свердловской области подвели итоги четвертого международного кулинарного салона «ЕврАзия».
В индивидуальных соревнованиях в номинации «арт-класс» лучшей стала скульптура «Вечная слава героям». Скульптуру создала из 85 килограммов шоколада студентка третьего курса Нижнетагильского торгово-экономического колледжа Ирина Бирюкова. Как сказала заведующая учебно-производственным комплексом коллежа Светлана Ефремова, в конкурсе принимали участие более 500 кулинаров из Болгарии, Сербии, Италии и стран СНГ. В этом году конкурс был посвящен 65-летию Великой Победы. Число зрителей и посетителей Салона достигло двадцати тысяч.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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