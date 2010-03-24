Курировать подготовку новых кадров в г. Нижний Тагил будет координационный совет
24 марта 2010, 13:51ОбществоArtem
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Курировать подготовку новых кадров для г. Нижний Тагил будет координационный совет по профессиональному образованию.
В ходе реализации плана развития моногорода до 2020 года в Нижнем Тагиле хотят создать десяти тысяч новых рабочих мест. Подготовку кадров для этих вакансий будет курировать координационный совет по профобразованию. Главным направлением деятельности совета станет создание системы профориентационной работы с учащимися, учитывающей перспективу их занятости. Ректор нижнетагильской социально-педагогической академии Владимир Смирнов предложил также создать лабораторию по расчёту потребности в кадрах, что позволит точно определить, когда, сколько и людей каких специальностей может понадобиться городу.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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