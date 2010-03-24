Российские модельеры могут пострадать от кризиса

Исследование компании Russian Trends Watch показало, что российская мода сильно пострадала от финансового кризиса, не смотря на то, что россияне по-прежнему готовы тратить огромные суммы на дизайнерские вещи. Как пишет «ИТАР-ТАСС Урал», самыми известными российскими марками, по мнению участников опроса, оказались Денис Симачев и Валентин Юдашкин. Наименее популярная марка - Алена Ахмадуллина.