Российские модельеры могут пострадать от кризиса
24 марта 2010, 13:10ОбществоArtem
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Российская индустрия моды находится на пороге кризиса, который может привести к большим изменениям, как для российских дизайнеров, так и для западных.
Исследование компании Russian Trends Watch показало, что российская мода сильно пострадала от финансового кризиса, не смотря на то, что россияне по-прежнему готовы тратить огромные суммы на дизайнерские вещи. Как пишет «ИТАР-ТАСС Урал», самыми известными российскими марками, по мнению участников опроса, оказались Денис Симачев и Валентин Юдашкин. Наименее популярная марка - Алена Ахмадуллина.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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