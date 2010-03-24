Свердловчане стали чаще отдыхать в пределах России
24 марта 2010, 13:03ОбществоArtem
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Спрос на рынке внутреннего туризма отмечают эксперты.
Они выделяют две причины этого – финансовый кризис и рост конкурентоспособности отечественных курортов. Кроме того, в такие туры можно ездить даже с задолженностями по кредитам или за услуги ЖКХ. Одними из самых востребованных стали речные круизы из Перми: спрос на них вырос на 15%.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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