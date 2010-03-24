Свердловчане стали чаще отдыхать в пределах России

Они выделяют две причины этого – финансовый кризис и рост конкурентоспособности отечественных курортов. Кроме того, в такие туры можно ездить даже с задолженностями по кредитам или за услуги ЖКХ. Одними из самых востребованных стали речные круизы из Перми: спрос на них вырос на 15%.