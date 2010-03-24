Сверхпотребление убивает человечество
24 марта 2010, 12:49ОбществоArtem
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Люди мегаполисов, пользующиеся всеми благами цивилизации, мало отличаются от лабораторных мышей.
С мнением психологов из Гарвардской медицинской школы знакомит "РБК daily". Они считают, что наши врожденные инстинкты также чрезмерно стимулируются синтетическими продуктами, рекламой и агрессивными визуальными образами, как подопытные грызуны во время экспериментов. В условиях выбора между естественным и избыточным люди бессознательно выбирают последнее, предпочитая фастфуд натуральной еде, порнографию — отношениям с партнером, телевизор — общению с близкими. Фактически гиперстимуляция является наркотиком для психики. Противостоять этому можно только с помощью государственной программы, считают психологи.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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