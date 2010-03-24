В г. Нижний Тагил на наличие туберкулёза обследуют гастарбайтеров и бывших заключённых

Сегодня - Всемирный день борьбы с туберкулезом. Медики намерены в ближайший месяц обследовать на туберкулез мигрантов, нетранспортабельных больных, ВИЧ-инфицированных и бывших заключённых. По данным управления здравоохранения, в Нижнем Тагиле за прошедший год зарегистрировано 306 случаев заболеваемости туберкулезом. До 2009 года наблюдался активный рост числа инфецированных. Сейчас эти показатели снижаются. Однако медики связывают это с циклическим развитием болезни и в последующие годы ожидают роста заболеваемости.