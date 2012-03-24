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«Ежегодно в Нижнем Тагиле выявляют 300 новых случаев туберкулеза» – Нижнетагильский Роспотребнадзор
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Ежегодно в Нижнем Тагиле выявляют 300 новых случаев туберкулеза» – Нижнетагильский Роспотребнадзор

24 марта 2012, 10:00ОбществоВалерия Лошкарева
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