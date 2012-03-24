«Ежегодно в Нижнем Тагиле выявляют 300 новых случаев туберкулеза» – Нижнетагильский Роспотребнадзор

С 19 марта по 19 апреля Нижнетагильский Роспотребнадзор совместно с «Противотуберкулёзным диспансером№ 3»организуетработугорячей телефонной линии для жителей города и Пригородного района. На вопросы граждан ответят фтизиатры и эпидемиологи. Телефоны линий - 47-64-00, 47-64-02 (Роспотребнадзор, с 10 до 16 в рабочие дни) и 43-68-27, 43-68-28 («Противотуберкулёзный диспансер № 3», с 8 до 14 в рабочие дни).

Туберкулез был и остается одним из наиболее опасных и распространенных инфекционных заболеваний. И, как отмечают специалисты, сегодня болезнь перестала быть уделом «бедных» и «асоциальных». По словам заместителя начальника Нижнетагильского Роспотребнадзора Ольги Котовой, сейчас болеют как малообеспеченные люди, так и банкиры.

Несмотря на то, что в Нижнем Тагиле уровень заболеваемости ниже, чем по Свердловской области, ежегодно выявляется около 300 новых случаев туберкулеза, около 50 больных умирают, 50 остаются инвалидами. Каждый человек при снижении защитных сил организма может заболеть. По итогам 2011 годанаибольшие уровни заболеваемости регистрировались среди лиц трудоспособного возраста 30-49 лет, выявлены случаи заболевания детей и подростков рассказывает Ольга Игоревна.

Как же оградить себя от туберкулеза и можно ли заразиться им при контакте с больным человеком, например, в автобусе? Ольга Котова отмечает, что заражение при кратковременном контакте маловероятно. Чаще всего это происходит, когда человека постоянно окружают болезнетворные микобактерии. Это может произойти, если человек живет в одной квартире или в одном подъезде в заболевшим в открытой стадии туберкулезом. Либо, и это тоже не редкость, заболевают сотрудники колоний, тюрем, СИЗО и лечебных заведений, которые контактируют с туберкулезниками.

Защитить население от туберкулеза можно, развивая приверженность к здоровому образу жизни. Важно, чтобы заболевание выявлялось на ранних стадиях, до формирования распада в легких или глубокого поражения органов. Потому что, при туберкулезе раннее выявление – это залог успешного лечения и уменьшение числа лиц, заразившихся по контакту с больным.Среди различных форм туберкулеза наиболее часто регистрируется поражение легких. Выявить заболевание на ранних стадиях можно при прохождении флюорографического обследования, которое должно проводиться не реже 1 раза в 2 года. Всем, кто не сделал это своевременно, врачи-эпидемиологи рекомендуют пройти флюорографическое обследование в поликлинике по месту жительства добавляет замначальника Роспотребнадзора города.