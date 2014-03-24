10 жилых домов в Раменском от компании «Гарантия-Строй»

Эти дома были созданы по индивидуальному проекту, который предполагает существование подземной парковки, помимо непосредственно жилой части комплекса. Кроме этого, будет создан ряд инфраструктурных объектов и произведено комплексное благоустройство придомовой территории.

Застройка ЖК «Раменский» от Гарантия-Строй находится близко к лесопарковой зоне, которая окружает Борисоглебское озеро. Здания строят по монолитно-кирпичной технологии, используя энергосберегающие технологии.

Комплекс «Раменский» является полноценным жилым микрорайоном, который состоит из двенадцати зданий, имеющих разное количество этажей. Количество последних зависит от секции и корпуса (от 15 до 22). Каждая секция имеет 2 лифта – под торгово-офисные помещения и пассажирский. Внутри комплекса застройщиками были оборудованы спортивные площадки, а также детские площадки и места для временного пребывания автомобилей жильцов. На этом преимущества комплекса не заканчиваются, ведь здесь также есть торгово-досуговый центр и собственный фитнес-центр. Имеются установки автоматического пожаротушения и пожарная сигнализация. Площадь комплекса составляет 12 га и недоступна посторонним людям, ограждены и охраняется вневедомственной охраной.

Инфраструктура и транспортная доступность Раменского

Согласно расчетам, общее количество жителей комплекса будет превышать пять тысяч. Здесь расположена школа (на 1 тыс. человек) и детский сад. Не обошлось без прогулочных зеленых зон, детских и спортивных площадок, велосипедных дорожек, гостевых парковок. Более того, жители смогут пользоваться развитой инфраструктурой городка Раменское, включая парк культуры и отдыха, стадион «Сатурн» и плавательный бассейн.

Личный автомобиль поможет добраться до МКАД (27 км) по Рязанскому шоссе. Рядом с комплексом есть Малое Московское кольцо. До Казанского вокзала ходит электричка с периодичностью 45 минут, а до самой близлежащей станции метро «Выхино» ездит множество маршруток. Застройщики говорят, что новостройка имеет все современные инженерные системы и телекоммуникационные линии. Этот комплекс является делом рук известных московских застройщиков ООО «Группа компаний «Гарантия-Строй».