Дороги Нижнего Тагила: сегодня представители администрации и общественности совершат объезд

Невооруженным глазом видно, что те улицы, к которым даже в прошлом году были претензии, в этом сезоне стали еще более проблемными. Накануне в редакцию TagilCity.ru обратился пользователь:

Более полугода не был в Нижнем Тагиле, однако, вчера пришлось приехать. Был удивлен тем, как дороги изменились, причем не только в лучшую, но и в худшую сторону. На улице Карла-Маркса, например, невозможно ехать в принципе. Одни ямы. Ситуацию портят еще и лужи, в которых, отражаясь, солнце просто ослепляет. Я не знаю, как здесь люди вообще ездят пишет Александр.

Сегодня в Нижнем Тагиле как раз пройдет объезд, посвященный проверке состояния дорог. Несмотря на то, что многие уже сами убедились в имеющихся проблемах, необходимо все официально задокументировать. В рейде примут участие - Пшизов Руслан Хасанович, заместитель председателя комиссии по приемке дорог, Чапурин Никита, ОД «Тагил без ям», представители районных администраций, Тарахтунов Владислав Юрьевич, представитель управления городским хозяйством, а также представители тагильских фирм-подрядчиков – «Тагилдорстрой» и «УБТ-сервис».