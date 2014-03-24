Фитнес-Аэробика

В первую очередь необходимо понимать, что обозначает сам термин «аэробика» - это упражнения невысокой интенсивности, которые возможно повторять в течение длительного времени. При этом занятие проходит под ритмичную музыку, что помогает контролировать дыхание. То есть, практически все направления в фитнес-залах являют аэробными, хоть могут носить разные названия в зависимости от вида упражнений и необходимости использовать те или иные вспомогательные средства. Поэтому, если после тренировки вы почувствовали себя некомфортно, то вы всегда можете попробовать другой тип занятий.

«Главная задача аэробики – это улучшение функционирования сердечно-сосудистой системы, - рассказывает координатор групповых программ фитнес-клуба Петербурга «СФЕРА ФИТНЕС» Эльвира Зелинская. Хотя женщин обычно интересует жиросжигающий эффект от тренировок. Действительно, активные кардио-упражнения позволяют подтянуть мышцы и избавиться от лишнего веса. При коррекции питания аэробика демонстрирует отличные результаты».

Как выбрать правильное занятие по аэробике в фитнес-клубе «СФЕРА ФИТНЕС»?

Открыв любой сайт фитнес-клуба, вы можете растеряться от непонятных названий тренировок. Каждый вид аэробики имеет свои особенности. Например, классические тренировки могут включать движения или общие упражнения, которые выполняются под ритмичные мелодии. Но есть и более необычные виды занятий, вот некоторые их них:

Степ-аэробика. Для тренировки используется специальная платформа, которая применяется как для шагов, подскоков, так и в качестве вспомогательного средства при проработке пресса, рук и плеч. Данный тип занятий помогает максимально укрепить мышцы ног и ягодиц.

Силовая аэробика. Более высокой эффективности упражнения используют отягощения и специальное спортивное оборудование. Подобные занятия аэробикой не подойдут новичкам.

Танцевальная аэробика. Имеет множество направлений: джаз, зумба, латина и т.д. Главная особенность в том, что упражнения во многом представляют собою заимствованные движения из танцев.

Фитбол. Наверное, вы не раз видели большие мячи в фитнес-залах. Занятие с ними позволяет не только скорректировать фигуру, но и поработать над осанкой, улучшить координацию движений, гибкость.

Фитнес-йога. Представляет собою сочетание классической аэробики с дыхательными упражнениями.