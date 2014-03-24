Как созать привлекающий читателей блог - основные моменты
Создавай свой блог, Вы определенно желаете, чтобы он был интересным и популярным. О чем важно знать, чтобы достичь этой цели? В данной статье рассмотрены основные нюансы этого вопроса.
Желаете знать, как создать блог, привлекательный и интересный для посетителей? Тогда эта статья - для Вас. Многие из существующих сегодня блогов созданы в маркетинговых целях. Само собой, для соответствия этим целям блог должен быть популярным. Добиться популярности позволяет забота о качестве информационного наполнения и регулярность обновления информации. Тем самым Ваш блог не только займет высокое место в поисковой выдаче, но и привлечет новых читателей.
Блог, посвященный интересной и актуальной теме привлекает читателей очень быстро. Не стоит повторять ошибок неопытных вебмастеров и наполнять свой сайт некачественным контентом. Ведь это не только повредит популярности сайта, но и Вашей репутации. Немаловажна также и грамматика и отсутствие каких бы то ни было ошибок в тексте. Наиболее правильным подходом будет обдумать тематику сайта еще в процессе проектирования.
Прежде, чем создать свой блог, хорошенько подумайте о его тематике. Обдумав все темы, интересные Вашим потенциальным читателям, можно переходить к составлению списка ключевых слов. Размещая их в Ваших текстах, Вы повысите ценность сайта с точки зрения поисковых роботов, тем самым привлекая посетителей. Важно вписывать ключевые слова так, чтобы они не выделялись на фоне текста. Текст статей должен выглядеть гармонично и легко читаться, а также не быть похожим на рекламу. Также важно соблюсти баланс, не перенасыщая тексты ключевыми словами и не используя их слишком мало.
Регулярность обновления блога – один из основных приоритетов. Многие блогеры обновляют информацию каждый день и даже чаще. Не будет лишним составить расписание обновлений сайта и придерживаться его. Для начала вполне достаточно нескольких постов в неделю. В дальнейшем, уже приобретя популярность, Вы сможете руководствоваться активностью читателей, чтобы решать, когда стоит написать новый пост. Например, получая вопросы от читателей, Вы можете подробно отвечать на них в форме новых статей и постов.
Если желания или возможности писать тексты у Вас нет, можно передать эту работу на аутсорсинг. Вы можете нанять копирайтеров-фрилансеров, или покупать статьи на биржах контента. Грамотно составив задание для исполнителя, на выходе Вы получите уже оптимизированный для поисковиков текст.
Размещая несколько таких статей каждую неделю, Вы быстро привлечете на свой сайт читателей, а будучи заинтересованными, они с высокой вероятностью станут постоянными.