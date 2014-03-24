Как созать привлекающий читателей блог - основные моменты

Желаете знать, как создать блог, привлекательный и интересный для посетителей? Тогда эта статья - для Вас. Многие из существующих сегодня блогов созданы в маркетинговых целях. Само собой, для соответствия этим целям блог должен быть популярным. Добиться популярности позволяет забота о качестве информационного наполнения и регулярность обновления информации. Тем самым Ваш блог не только займет высокое место в поисковой выдаче, но и привлечет новых читателей.

Блог, посвященный интересной и актуальной теме привлекает читателей очень быстро. Не стоит повторять ошибок неопытных вебмастеров и наполнять свой сайт некачественным контентом. Ведь это не только повредит популярности сайта, но и Вашей репутации. Немаловажна также и грамматика и отсутствие каких бы то ни было ошибок в тексте. Наиболее правильным подходом будет обдумать тематику сайта еще в процессе проектирования.

Прежде, чем создать свой блог, хорошенько подумайте о его тематике. Обдумав все темы, интересные Вашим потенциальным читателям, можно переходить к составлению списка ключевых слов. Размещая их в Ваших текстах, Вы повысите ценность сайта с точки зрения поисковых роботов, тем самым привлекая посетителей. Важно вписывать ключевые слова так, чтобы они не выделялись на фоне текста. Текст статей должен выглядеть гармонично и легко читаться, а также не быть похожим на рекламу. Также важно соблюсти баланс, не перенасыщая тексты ключевыми словами и не используя их слишком мало.

Регулярность обновления блога – один из основных приоритетов. Многие блогеры обновляют информацию каждый день и даже чаще. Не будет лишним составить расписание обновлений сайта и придерживаться его. Для начала вполне достаточно нескольких постов в неделю. В дальнейшем, уже приобретя популярность, Вы сможете руководствоваться активностью читателей, чтобы решать, когда стоит написать новый пост. Например, получая вопросы от читателей, Вы можете подробно отвечать на них в форме новых статей и постов.

Если желания или возможности писать тексты у Вас нет, можно передать эту работу на аутсорсинг. Вы можете нанять копирайтеров-фрилансеров, или покупать статьи на биржах контента. Грамотно составив задание для исполнителя, на выходе Вы получите уже оптимизированный для поисковиков текст.