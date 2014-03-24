Компания Volkswagen отказалась от преемника Eos

Причиной закрытия проекта Eos стала его низкая популярность. За 2013 год Volkswagen продал всего восемь тысяч купе-кабриолетов по всему миру, в то время как модель Golf разошлась в одной лишь Германии 245-тысячным тиражом. Комментируя эту информацию, глава концерна Мартин Винтеркорн подчеркнул: «Некоторые рыночные ниши настолько узки, что даже не стоит в них лезть».

В 2012 году сообщалось, что немецкая марка откажется от создания кабриолета Eos лишь в варианте с жесткой крышей, а на смену ему придет более крупная модель с мягким складным верхом. В качестве альтернативы непопулярному «Эосу» рассматривался открытый Passat.