Компания Volkswagen отказалась от преемника Eos
Компания Volkswagen отказалась от разработки купе-кабриолета Eos следующего поколения и не рассматривает вариант, при котором обновленная модель может вернуться на рынок под другим названием. Проект будет полностью закрыт до конца 2014 года. Об этом со ссылкой на собственные источники в фирме сообщает немецкий еженедельник Der Spiegel.
Причиной закрытия проекта Eos стала его низкая популярность. За 2013 год Volkswagen продал всего восемь тысяч купе-кабриолетов по всему миру, в то время как модель Golf разошлась в одной лишь Германии 245-тысячным тиражом. Комментируя эту информацию, глава концерна Мартин Винтеркорн подчеркнул: «Некоторые рыночные ниши настолько узки, что даже не стоит в них лезть».
В 2012 году сообщалось, что немецкая марка откажется от создания кабриолета Eos лишь в варианте с жесткой крышей, а на смену ему придет более крупная модель с мягким складным верхом. В качестве альтернативы непопулярному «Эосу» рассматривался открытый Passat.
Серийная версия Volkswagen Eos была представлена на Франкфуртском автосалоне в 2005 году. На рынке модель появилась в 2006 году. В 2010 году «Эос» пережил обновление. На российском рынке кабриолет официально не продается. В Германии цены на модель начинаются с 29 тысяч 450 евро (чуть более 1 миллиона 470 тысяч рублей).