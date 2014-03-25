Новый Nissan Murano покажут на автосалоне в Нью-Йорке
25 марта 2014, 05:31ОбществоРОман БОТов
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Компания Nissan объявила о мировой премьере нового Nissan Murano в рамкам автосалона в Нью-Йорке, который пройдет в середине апреля 2014 года. Конкретики в официальном пресс-релизе компании Nissan пока нет. Но можно предположить, что стилистические решения в новинке будут перекликаться с недавно показанными моделями компании Qashqai и X-Trail.
Известно, что в Murano использована платформа внедорожника Pathfinder (D platform), и автомобиль будет как полноприводным, так и переднеприводным. У новинки может появиться и гибридная модификация.
Скорее всего новинку оснастят 3,5-литровой V-образной шестеркой и вариатором Xtronic.
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