Новый Suzuki Сelerio начнут собирать в Тайланде
25 марта 2014, 05:34ОбществоРОман БОТов
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Компания Suzuki объявила на пресс-конференции в рамках 35-го Международного автомобильного салона в Бангкоке, что новый компактный хэтчбек Celerio начнет выпускаться в Таиланде уже в мае 2014 года. Запуск связан с планами по наращиванию продаж модели на европейском рынке.
Celerio – серийная версия концептуальной модели A:Wind, впервые представленной на Международном автосалоне в Таиланде в ноябре 2013 года – пополнит модельный ряд Suzuki во многих странах Европы и Азии.
Suzuki Celerio может похвастаться лаконичным интерьером и самой большой в классе вместимостью багажника – до 254 л. Европейская комплектация автомобиля будет оснащена новым двигателем K10C с системой двойного впрыска. Вместе с уменьшенным весом и улучшенной аэродинамикой модели, новый двигатель К10С позволяет Celerio показывать самые низкие в классе показатели по выбросам СО2 – до 85г/км.
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