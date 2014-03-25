Новый Suzuki Сelerio начнут собирать в Тайланде

Celerio – серийная версия концептуальной модели A:Wind, впервые представленной на Международном автосалоне в Таиланде в ноябре 2013 года – пополнит модельный ряд Suzuki во многих странах Европы и Азии.

Suzuki Celerio может похвастаться лаконичным интерьером и самой большой в классе вместимостью багажника – до 254 л. Европейская комплектация автомобиля будет оснащена новым двигателем K10C с системой двойного впрыска. Вместе с уменьшенным весом и улучшенной аэродинамикой модели, новый двигатель К10С позволяет Celerio показывать самые низкие в классе показатели по выбросам СО2 – до 85г/км.