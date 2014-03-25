Популярность субкомпактных кроссоверов растет

В настоящее время доля рынка модели в своем сегменте составляет 11,3 %, что делает ее третьим по популярности компактным кроссовером в Европе. В Скандинавском регионе Mokka занимает лидирующую позицию по объемам продаж: в Финляндии и Норвегии доля рынка модели составляет 24 % и 21 %, соответственно. В Германии Mokka добрался до второго места в сегменте с показателем 23 %, а на территории Великобритании доля рынка в сегменте составляет 17 %.