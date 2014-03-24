Седан Hyundai Sonata сменил поколение

Габаритная длина новинки составляет 4855 миллиметров, ширина — 1865 миллиметров, высота — 1475 миллиметров, размер колесной базы и объем багажного отсека достигают 2805 миллиметров и 462 литра соответственно. Таким образом, седан получился на 35 миллиметров длиннее, на 30 миллиметров шире и на пять миллиметров выше своего предшественника. Колесная база увеличилась на 10 миллиметров, а багажник — на 13 литров.

В конструкции новой «Сонаты», построенной на модернизированном шасси предшественника, увеличилось число высокопрочных сталей (с 21 до 51 процента), а жесткость на кручение и сопротивление на изгиб возросли на 41 и 35 процентов соответственно. Кроме того, инженерами была улучшена шумоизоляция и снижены вибрации.

Кроме того, был полностью изменен интерьер. В компании заявили, что теперь водитель будет проще «найти общий язык» с бортовой электроникой. Инженеры изменили положение мультимедийной системы, перегруппировали все клавиши и сделали, по их словам, все индикаторы на приборной панели «интуитивно понятными».

Переднеприводный седан на южнокорейском рынке будет предлагаться с моторами 2.0 CVVL и 2.0 LPi мощностью 168 и 151 лошадиная сила соответственно (последний может работать как на бензине, так и на газу), а также со 193-сильным 2,4-литровым мотором GDi с непосредственным впрыском топлива. Трансмиссии — шестиступенчатые «механика» и «автомат».

В оснащение «Сонаты» войдут адаптивный круиз-контроль, поддерживающий дистанцию до автомобиля впереди и способный задействовать экстренное торможение для избежания аварии, системы слежения за мертвыми зонами и предупреждения о непроизвольном покидании полосы, мультимедийный комплекс с восьмидюймовым экраном, подогрев и вентиляция сидений, а также функция Smart Trunk. Она автоматически откроет багажник, если рядом с ним в течение трех секунд находится водитель с ключом.