Сергей Носов недоволен состоянием площади Славы в Нижнем Тагиле

Утром Сергей Носов побывал на площади Славы и посмотрел ее состояние. Оценку проведенной реконструкции он дал на совещании, которое прошло в здании администрации Дзержинского района.

Внешний вид площади резко изменился. С объемами проведенной реконструкции все в порядке, а вот с качеством - нет сказал Глава города.

Сергей Носов подчеркнул, что работы по художественному оформлению мемориального комплекса можно будет начинать только после устранения недочетов, которые вскрылись в конце февраля. В настоящее время часть мраморных и гранитных плит отошла от бетонного основания, на некоторых появились сколы и повреждения. Глава города потребовал от руководителей службы заказчика, управления городским хозяйством, а также подрядной организации к концу недели составить дефектную ведомость и график выполнения работ по устранению дефектов, в рамках гарантийных обязательств.

У меня должен быть план восстановительных мероприятий с технологическими условиями и привязкой к температурному режиму. Кроме этого, я хочу знать все об использованных материалах, с лабораторным заключением об их пригодности для данного вида работ сказал Сергей Носов.

По мнению представителей ветеранской организации Дзержинского района, реконструкцию площади Славы необходимо завершать, но без ущерба для качества. Глава города согласился с ветеранами и дал задание подчиненным каждый день отчитываться о ходе работ по мемориальному комплексу.