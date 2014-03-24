Спортивная `Гранта` подорожала второй раз за полгода

Спортивная «Гранта» оснащена 1,6-литровым 16-клапанным бензиновым мотором, отдача которого составляет 120 лошадиных сил и 160 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. С места до «сотни» четырехдверка разгоняется за 9,7 секунды, а ее максимальная скорость составляет 197 километров в час.