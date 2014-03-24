Спортивная `Гранта` подорожала второй раз за полгода
24 марта 2014, 07:07ОбществоРОман БОТов
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«АвтоВАЗ» поднял стоимость седана Lada Granta Sport до 482 тысяч рублей. При этом, как уточняет «Автосреда», в сентябре 2013 года отечественный автопроизводитель уже увеличивал цену на модель: с 443 до 459 тысяч рублей.
Спортивная «Гранта» оснащена 1,6-литровым 16-клапанным бензиновым мотором, отдача которого составляет 120 лошадиных сил и 160 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. С места до «сотни» четырехдверка разгоняется за 9,7 секунды, а ее максимальная скорость составляет 197 километров в час.
В феврале компания «Лада Спорт», занимающаяся сборкой «заряженной» версии Granta, выпустила тысячный экземпляр седана.
Премьера Granta Sport нового поколения состоялась в 2012 году на Московском автосалоне. Изначально предполагалось, что стоимость модели составит 400 тысяч рублей.
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