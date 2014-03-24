Тагильская библиотека и Почта России: ситуация разрешилась в досудебном порядке

Директор МБУК «ЦГБ» Наталья Якимова еще раз изложила суть проблемы. Федеральная почтовая сеть, выигравшая аукцион на услуги по подписке и доставке библиотеке периодических изданий на первое полугодие, до сих пор в полном объеме не выполняет условия контракта. Из трехсот с лишним наименований газет и журналов лишь треть доходит до филиалов ЦГБ, многие из них - с серьезными опозданиями. Так, несколько первых январских номеров «Тагильского рабочего» поступили лишь во второй половине марта. Нередки случаи, когда доставка в отдельные филиалы производится раз в неделю.

Причина проста: почтальон болеет или в отпуске. Читатели, лишенные свежей прессы, пишут жалобы. В отделениях почтовой связи разводят руками – не хватает людей, и предлагают приходить за газетами самим. Между тем, вся сумма по контракту – более миллиона рублей – перечислена предприятию еще в декабре.

За три неполных месяца сотрудничества сторонам не удалось подписать ни одного акта выполненных работ, в адрес Почты России направлено две претензии. Реакцией на последнюю и стала просьба о проведении переговоров. Представители предприятия заверили: вопрос поставлен на строгий контроль, с руководителями отделений связи проведено совещание, на котором даны указания по работе с библиотеками, кому-то даже объявлен выговор. Но для полноценного обслуживания читателей библиотекам нужны не карательные меры и не поиск виновных, а срочное выправление ситуации. Стороны договорились урегулировать конфликт до конца марта. За это время будет проведена подробная сверка полученных периодических изданий, а Почта России попробует во всех районах Нижнего Тагила отладить режим поставок, восполнить пробелы и убедить заказчика в том, что может быть добросовестным партнером.

По условиям муниципального контракта газеты должны быть доступны читателю в день выхода в свет, другие печатные издания – на следующий день после поступления на склад исполнителя. Согласно пункту 5.2. «за недопоставку или не поставку периодического издания заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней)».

В Претензии МБУК «ЦГБ» предлагает ФГУП «Почта России»:

- добровольно вернуть стоимость недопоставленных изданий,

- оплатить неустойку,

- обеспечить своевременную доставку периодических изданий в полном объеме с доставочными накладными согласно Контракту.

В противном случае МБУК «ЦГБ» оставляет за собой право обратиться в суд.

К счастью, обычному человеку можно не связываться с официальными каналами доставки. Чтобы приобрести нужную вещь, достаточно подать объявление в Екатеринбурге, и продавец сам найдет покупателя. К тому же, многие предлагают услуги доставки, причем по низкой цене, а другие прдлагают сэкономить на самовывозе, так что вариантов много.