Toyota приступила к дорожным тестам трехколесного i-Road

Одной из основных целей создания такого аппарата является создание транспортного средства повышенной маневренности, экологичности и компактности для городской среды. На родине тесты Toyota i-Road должны продлиться до июня этого года. А дальше уже 70 таких персональных средств передвижения поедут покорять дороги Европы.

Вес i-Road составляет всего 300 кг, что сопоставимо с весом среднеразмерного мотоцикла, да и в длину электрокар не больше - 2345 мм.

Конструкторы утверждают, что i-Road по манервенности почти не уступает двухколесникам. Передние колеса Toyota i-Road приводятся в движение двумя электромоторами, мощностью 2,7 л.с. каждый. Максимальная скорость - 44 км/ч. Если не давить на гашетку, то электрокар способен проехать до 50 километров без подзарядки. Несмотря на то, что i-Road называют персональным средством, возможность подсадить пассажира у него есть (за водителем есть совсем немного места). i-Road - забавный и необычный аппарат, а вот насколько он дружелюбный - покажут испытания.