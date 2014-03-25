У Alfa Romeo появится кроссовер
25 марта 2014, 05:33ОбществоРОман БОТов
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Показать первую в истории компании Alfa Romeo внедорожную модель планируют уже в 2015 году. У кроссовера уже есть название - Giulietta Cross.
Больше десяти лет назад компания уже демонстрировала свое внедорожное начало, показав публике концепт под названием Kamal. Но предполагать сейчас, что Giulietta Cross может позаимствовать дизайнерские и технические решения у концепта, не приходится.
Новинка, скорее всего, будет построена на той же платформе, что и Fiat 500L (кстати, новый Jeep Renegade тоже на ней базируется).
Агрегаты Giulietta Cross позаимствует у Cherokee и будет оснащаться 2,4-литровым двигателем мощностью 186 лошадок и, возможно, 3,2-литровой V-образной шестеркой мощностью 270 л.с.
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