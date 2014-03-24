УК Нижнего Тагила нашли способ уходить от ответственности. Частные примеры и общая тенденция

Одни получили предписания об устранении нарушений, в том числе и административных, другим – назначены штрафные санкции. В отношении двух руководителей возбуждены дела согласно КоАП РФ, а еще один руководитель был дисквалифицирован. Поэтому сейчас многие управляющие организации стали видоизменять форму своей деятельности, чтобы избежать ответственности по закону. Обо всем по порядку.

Как сообщила Ульяна Смаколдина, руководитель нижнетагильского отдела ГЖИ, общая сумма штрафных санкций составила 2,62 миллиона рублей. Плановые проверки были совершены в отношении 35 УК и 32 ТСЖ, к которым позже присоединилось еще 12 компаний, на которых жаловались жители. Итог – десятки протоколов по нарушения в сфере оказания коммунальных услуг и содержанию жилфонда.

А в отношении двух руководителей возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренным ст.7.23.1 КоАП РФ. Кроме того, по результатам рассмотрения решения мирового суда дисквалификации подвергнута исполнительный директор ООО «УК Стройсервис» госпожа Ямщикова сообщается в ГЖИ.

Городскому порталу TagilCity.ru знакома деятельность этого руководителя, поскольку однажды в редакцию обратился Андросенко В.И., рассказавший и о странном договоре, и о беспределе и игнорированию жильцов, и неготовности идти на встречу и проводить ремонтные работы в подведомственном доме. Кроме того, рассказывают жильцы, в доме регулярно «проводились» собрания, на которых никто из жильцов не присутствовал. Более того, кипа собранных бумаг по данному вопросу уже говорит о многом.

Интересно, что во всем Нижнем Тагиле нашлась лишь одна компания из 54-х, которая с небольшой долей погрешностей является самой честной. Среди других была замечена тенденция «сбрасывания дома». Вместо услуг по управлению они предлагают жильцам заключить договор на обслуживание. Так что управлять домом в этом случае должен совет жильцов, что не противоречит законодательству (!).

В ГЖИ уточняют, о какой именно компании идет речь – «УралЭкспоНТ», которая занимается обслуживанием многоэтажек Тагилстроевского района. Когда жильцы решили уйти от известной схемы и передать дома в управление муниципальной УК, частники пообещали перспективу выдачи двойных квитанции за получаемые услуги, а в порядке «воспитательной» меры воздействия отключили в многоэтажках лифты. Жалобу на коммунальный произвол еще рассматривают специалисты ГЖИ.

Кстати, по поводу этой УК в редакцию TagilCity.ru также обращались пользователи. Вот что рассказала пользователь Анастасия:

С 1 марта 2014 года УК ООО «УралЭкспо НТ» прекратила свою деятельность, однако жильцы домов, находящихся на обслуживании данной УК узнали об этом в лучшем случае на собрании собственников со слов совета дома, в худшем - до сих пор не в курсе. Письменного извещения от руководства УК не было, на своем официальном сайте сообщить о данном событии также не удосужились. Советам домов было предложено перейти на другую форму управления - «непосредственное управление домом» и заключить договор обслуживания дома по ЖКХ с подрядной организацией ООО «УралЭкспо НТ». Тем домам, которые не подписали указанный договор, а на основании собрания собственников жилья, подготовили документы для перехода в НТ МУП «Городская управляющая компания», сотрудники УК ООО «УралЭкспо НТ» чинили всяческие препятствия, собирая подписи с жильцов, подбрасывая листовки в почтовые ящики, где запугивали двойными квитанциями и лишением льгот. Утром 1 марта 2014 года жители обнаружили, что не работают лифты во всем доме. Диспетчер аварийной службы подрядной организации ООО «Уралэкспо-НТ» сказала, что лифты отключены по указанию руководства ООО «Уралэкспо-НТ», которое, в свою очередь, все выходные на звонки не отвечало.

3 марта для разъяснения произошедшего жильцы дома обратились в ООО «Уралэкспо НТ», где нас уведомили, что передача документов и ключей от УК ООО «УралЭкспо НТ» в НТ МУП «Городская управляющая компания» не произошла на основании протокола, где в результате незаконного сбора подписей жильцов от 28.02.2014г. было набрано 51% голосов в пользу ООО «Уралэкспо НТ». Поскольку сбор подписей проводился сотрудниками УК ООО «УралЭкспо НТ», налицо заинтересованность в результатах и высока вероятность фальсификации подписей рассказывает Анастасия.

Ульяна Смаколдина полагает, что такие методы работы дают возможность УК в дальнейшем уйти от административной ответственности. Получается, если УК не управляет своими домами, а лишь занимается текущим обслуживанием строения, то вся ответственность ложится на жильцов.

Есть лишь одна надежда официальных органов – принятие государственной думой закона о лицензировании управляющих компаний. Однако даже в этом ключе пока неизвестно, кто будет отвечать по финансовым обязательствам и долгам частных фирм, если они обанкротятся. А такие примеры в Нижнем Тагиле есть – невозвратный долг в сумме 424 миллиона рублей «висит» за обанкротившимися частными коммунальными фирмами.