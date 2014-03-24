Юные тагильчане из центра «Радуга» побывали в «Хаскино» в Черноисточинске (ФОТО)

Дети на свежем воздухе познакомились с этими добродушными друзьями человека, узнали про их жизнь и повадки. Собаки великолепной породы хаски - добрые и ласковые. Они с радостью катали детей и играли с ними. Малыши и даже взрослые с удовольствием гладили собак и устраивали фотосессии.

А после катания на собачьей упряжке детской радости не было предела. Все дети любят животных, поэтому это было для них огромным счастьем. После веселого катания дети проследовали в музей, где их вниманию были представлены различные старинные вещи, на которые можно было не только посмотреть и узнать о их истории от экскурсовода, но и потрогать, взять в руки или одеть на себя и сфотографироваться.

Все ребята с увлечением слушали экскурсовода, узнали много нового о истории поселка и его жителях, героически защищавших Родину во время Второй мировой войны. Дети с сожалением простились с собачками и поселком и просили почаще встречаться.

Спасибо огромное всем кто принял участие и помог организовать данное мероприятие, а именно НТМО ВПП «Единая Россия», Ирине Ляпцевой (катание на собачьей упряжке) и всем волонтерам.