Алюминиевые окна от «ПСК Инженер»

В последнее время все большую популярность набирают окна из алюминия. То, что многие люди стали приобретать именно этот вид окон для своего дома и других помещений, объясняется очень просто. Если сравнивать их с обычными металлопластиковыми, то у них много преимуществ. Попробуем рассмотреть основные из них и разобраться, чем же они привлекают внимание современных жителей нашей страны.

Достоинства алюминиевых окон

Алюминиевые окна экологичные, а их стоимость ниже, чем у их металлопластиковых аналогов, при этом внешний вид ничем не хуже, и они великолепно вписываются в интерьер современных квартир и домов. Окна, выполненные из алюминия удобны в применении, красивы и прослужат долгие годы, не портятся от влажности, перепада температур, и к тому же, весьма морозоустойчивы. Их легко поддерживать в чистоте, просто отремонтировать в случае неисправностей, они полностью безопасны как для окружающей среды, так и для человеческого организма. Например, пластиковые окна при сильном нагреве могут выделять вредные вещества, а в окнах, изготовленных из алюминия, такого недостатка нет. Окна, изготовленные из алюминиевого профиля, имеют сложную конструкцию. Ведь они производятся с целью достижения лучших качеств, на которые только способны оконные системы. Алюминиевые окна выполняют все необходимые для оконных систем функции, к тому же они отлично держат тепло, у них хорошая износостойкость и надежность в эксплуатации.

Чтобы алюминиевые окна хорошо держали тепло и не потели, в их конструкции предусмотрены:

три вида уплотнителей, это промежуточные, наружные и внутренние;

специальные прокладки, которые устанавливаются между рамой и створкой;

отверстия для вентиляции;

дренажные отверстия;

наружные камеры для отвода воды и предотвращения выхода тепла.

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