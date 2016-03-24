Башенный кран как место для игр: в Нижнем Тагиле дети резвятся на территории недостроенной детской больницы (ФОТО)

В районе ГГМ когда-то давным-давно планировали построить детскую многопрофильную больницу, да так и бросили всё... Стала замечать, что школьники после уроков туда бегают, тропинка до самого крана, залазят на кран, там ведь охраны нет. Но вчера школьники забрались на сам кран, на высоту десятиэтажного дома, потом медленно спускались. Нужно что-то сделать, чтобы не допускать этого, высоко же, мало ли что может случиться, нужно куда-то обратиться, только вот куда? -- написала в письме Алёна.

То, что стройка может представлять опасность, вполне очевидно. Совсем недавно на заброшенной стройке в Дзержинском районе Нижнего Тагила серьёзно травмировался подросток.

В Управлении городским хозяйством, куда редакция TagilCity.ru обратилась за ответом на вопрос: кто должен обеспечивать безопасность и почему такое происходит, сказали следующее:

Этот объект передали в область. Подрядчик говорит, что стройка охраняется. Мы свяжемся с ним и уточним, почему на объекте присутствуют дети.

Получается, что объект охраняется, но насколько хорошо? Чтобы выяснить это, журналист выехал на ГГМ и встретился с охраной недостроенной больницы.

У нас здесь тихо. Детей тут не бывает. Объект охраняется круглосуточно. Работаем по одному человеку, посменно рассказал сотрудник охраны.

На территорию стройки журналиста не пустили, сказали, что нужно разрешение от начальника организации. Правда сотрудник охраны затруднился сказать, от какого именно начальника, и какой конкретно организации.

Сейчас непонятно, кто именно этим местом управляет сказал он.

Если посмотреть на стройку со стороны улицы Просёлочная, то складывается ощущение, что все в порядке. Надежный цинковый забор разбегается в обе стороны, на снегу не видно, чтобы кто-то пытался подойти к нему. Однако, если начать обходить объект против часовой стрелки, то наблюдатель увидит, как цинковый забор сменяется деревянным, в котором появляются «дыры».

Со стороны жилых домов, вдоль улицы Булата Окуджавы, всё совсем плохо. Там, где забор должен быть в самой лучшей форме, он местами совсем разрушен, а на территории стройки кем-то проложена тропинка.

Местные жители подтвердили, что дети на стройке действительно играют:

У нас как раз балкон на эту сторону выходит. Довольно часто видим там детей. Самое страшное, что там часто бывают ещё и стаи бездомных собак сказала одна тагильчанка.



Я вижу там детей раза два-три в неделю сказал молодой человек, спешащий из техникума домой.

Хотя журналист TagilCity.ru не увидел играющих на стройке детей, нельзя не признать, что у них есть возможность попасть на территорию стройки и, судя по словам жителей района, они этой возможностью пользуются.

Вернувшись в редакцию, журналист выяснил, что до сведения подрядчика довели, что на стройке часто играют дети:

Объект охраняет охранная организация. Подрядчик обсудил с ними создавшееся положение, и они сказали, что больше не позволят детям попадать на объект, тем более залезать на кран сообщали в Управлении городским хозяйством.

Стоит заметить, что дело скорее не в некомпетентности охраны, а в сломанном заборе, так как один человек физически не сможет обеспечить полной безопасности на объекте с таким открытым «входом».