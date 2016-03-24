И вновь супер акция! Дети отдыхают бесплатно!

Отель «АМРА - 2» в Абхазии : время бронировать тем кто с детьми !

С 16 по 31 марта - уникальный период бронирования: ПЛАТИМ ТОЛЬКО ЗА ВЗРОСЛЫХ, РЕБЕНОК ОТДЫХАЕТ БЕСПЛАТНО !

Даты заезда: с 25 апреля по 10 июня и с 15 сентября по 25 декабря 2016 г.

Условия проживания: детям от 2-х до 12 лет при условии проживания с двумя взрослыми в номере: проживание и питание – бесплатно.

ВАЖНО :

*Акция распространяется на одного ребенка. Если с двумя взрослыми проживает более одного ребенка, второй – согласно прайс-листам.

«Амра - 2 - тихий, спокойный отель на системе «все включено» с собственным пляжем. Отличный вариант для отдыха с детьми.