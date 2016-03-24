Ночью техника дешевле! Успевайте на ночную распродажу в НОРДе!

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Так, например, стиральная машина Indesit IWSB 5085 CIS, глубиной 40 см и загрузкой 5 кг, в ночь акции всего за 12 990 рублей.

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Обращаем ваше внимание на то, что предложение распространяется не на весь ассортимент – количество товара ограничено, поэтому советуем вам приходить заранее.

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НОРД

г. Нижний Тагил

ул. Ленина,73

ул. Металлургов, 20 ТЦ «Кировский»