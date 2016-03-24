Платный хостинг против бесплатного

Платный хостинг — это услуга по предоставлению в аренду мощностей сервера. Устанавливаются лимиты доступного места не жестком диске, трафике, максимальной нагрузке на центральный процессор, базы данных. Ограничения мощностей напрямую зависят от стоимости хостинга, чем она ниже, тем жестче лимиты. Дело в том, один физический сервер может обслуживать до нескольких сотен клиентов, поэтому мощность делится неравномерным способом между всеми аккаунтами.

Бесплатные услуги крайне редко бывают качественным. Данное правило распространяется практически на всё. Целью создания любой хостинг-компании является извлечение прибыли. Если с классических вариантов компания имеет прибыль в виде арендной платы от клиентов, то с бесплатными хостингами ситуация иная. Чтобы окупить затраты на «железо», энергопотребление и др., компания вынуждена размещать на сайтах рекламные блоки, которые невозможно убрать.

плохое качество обслуживания;

выраженные ограничения мощности;

нестабильность работы, сбои;

наличие рекламы на сайтах (зависит от хостинг-компании);

незаинтересованность службы поддержки в решении проблем;

невозможность привязки домена от стороннего регистратора;

весьма скептическое отношение поисковых систем.

Платный хостинг сайтов — оптимальный вариант для размещения блогов, небольших информационных сайтов и прочих интернет-ресурсов. Основным преимуществом является низкая стоимость, начиная от 1—2$ за месяц. Быстродействие, объем памяти, и прочие параметры напрямую зависят от выбранного пакета услуг и от его стоимости.

возможность выбора оптимального пакета услуг;

возможность привязки собственного домена;

повышенная стабильность работы — регулярные бекапы (резервные копии) данных;

можно докупать дополнительные услуги — выделенный IP, SSL-сертификат и др.

Как правило, выгоднее приобрести платный хостинг и домен у одного хостера, потому как дается скидка.