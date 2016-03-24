Уже почти 20 лет областные власти игнорируют проблемы разрушающегося долгостроя на ул. Максарева в Нижнем Тагиле (ФОТО)
Строительство дома-интерната для инвалидов и престарелых между домами №5 и №9 на улице Максарева было прервано 19 лет назад, с тех пор здание стоит брошенным, не охраняется.
Заброшенный долгострой регулярно появляется в сводке происшествий Нижнего Тагила. Недавно там серьёзно травмировался подросток.
Чтобы узнать о дальней судьбе объекта и том, будет ли он законсервирован, журналисты TagilCity.ru обратились в Управление архитектуры и градостроительства
Администрации города Нижний Тагил.
Городские чиновники пояснили, что:
Здание находится на балансе «Управления капитального строительства Свердловской области», а курирует объект Министерство социальной защиты Свердловской области.
Руководство Нижнего Тагила неоднократно писало письма областным властям с просьбой завершить его строительство или продать, изменив назначение. Но пока никакого решения не приято, а меж тем, время не щадит конструкции постройки. Здание постепенно разрушается, становясь реальной угрозой для жителей района.
В связи с новым происшествием на указанном объекте, Администрацией города вновь будет направлено письмо Правительству Свердловской области с требованием о принятии мер по ограничению доступа посторонних лиц и ограждению территории недостроенного дома-интерната заверили журналистов TagilCity.ru в Администрации Нижнего Тагила.
ФОТО: Google.Карты. Так дом-интернат выглядит летом снаружи.
Фото из социальных сетей. Так дом-интернат выглядит сейчас изнутри.
© Эрик Х., TagilCity.ru