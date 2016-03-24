Уже почти 20 лет областные власти игнорируют проблемы разрушающегося долгостроя на ул. Максарева в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Заброшенный долгострой регулярно появляется в сводке происшествий Нижнего Тагила. Недавно там серьёзно травмировался подросток.

Чтобы узнать о дальней судьбе объекта и том, будет ли он законсервирован, журналисты TagilCity.ru обратились в Управление архитектуры и градостроительства

Администрации города Нижний Тагил.

Городские чиновники пояснили, что:

Здание находится на балансе «Управления капитального строительства Свердловской области», а курирует объект Министерство социальной защиты Свердловской области.

Руководство Нижнего Тагила неоднократно писало письма областным властям с просьбой завершить его строительство или продать, изменив назначение. Но пока никакого решения не приято, а меж тем, время не щадит конструкции постройки. Здание постепенно разрушается, становясь реальной угрозой для жителей района.

В связи с новым происшествием на указанном объекте, Администрацией города вновь будет направлено письмо Правительству Свердловской области с требованием о принятии мер по ограничению доступа посторонних лиц и ограждению территории недостроенного дома-интерната заверили журналистов TagilCity.ru в Администрации Нижнего Тагила.

ФОТО: Google.Карты. Так дом-интернат выглядит летом снаружи.

Фото из социальных сетей. Так дом-интернат выглядит сейчас изнутри.