В Нижнем Тагиле для воспитанников 2-го детского дома кулинары провели мастер-класс (ФОТО)

Настоящий кулинарный праздник для ребят из детского дома №2 организовали активисты «Красного креста» и «Молодой гвардии Единой России». Юные повара познакомились историей итальянской кухни и смогли сами приготовить блюда.

Во время мастер-класса гости узнали, что, например, итальянская пицца появилась гораздо раньше пасты или томатного соуса. Некоторые источники указывают, что прототипы этого блюда были еще в Древней Греции и Риме.

Впрочем, одними рассказами об истории итальянской кухни встреча не ограничилась. Каждый ребенок смог приготовить свою фирменную пиццу и конфеты. Безусловно, полученные кулинарные навыки будут полезны для юных сластен. Некоторые воспитанники детского дома загорелись желанием приготовить пиццу с друзьями еще раз, а кто-то и вовсе решил стать в будущем поваром.