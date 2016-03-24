В Нижнем Тагиле прошел городской праздник Книги и Чтения (ФОТО)

2016 год в Свердловской области объявлен годом уральского писателя и создателя морского юнкоровского отряда «Каравелла» - Владислава Крапивина. Поэтому зал дворца на один день стал большим кораблем. Он, подняв паруса, понес тагильских «мореплавателей» по океану чтения в страну книг.

Начальник управления культуры администрации города Владимир Капкан пожелал юным читателям добиваться своих целей – этим качеством всегда обладают главные герои произведений Крапивина. Также, о своих путешествиях рассказал тагильский писатель и краевед Николай Мезенин. Он признался, что всегда берет с собой книги. Только за прошлый год в читательском формуляре писателя записано 300 изданий.

Кроме того, на праздники были награждены активные помощники городских и детских библиотек и победители городского этапа всероссийского конкурса чтецов «Живая классика».

В день праздника Книги и Чтения дан старт городскому литературному конкурсу «Серая Шейка». Он посвящается писателю Д.Мамину-Сибиряку. Наконец, в новое путешествие по читающим семьям Нижнего Тагила отправились «рюкзачки с книгами». Напомним, это проект, придуманный благотворительным фондом развития Тюмени. Его суть в том, что рюкзачки с книгами, мультфильмами, настольными играми отправляются по читающим семьям. В каждой он задерживается на одну неделю. В течение этого времени взрослые и дети вместе читают книги, играют, делают фотоотчеты и заполняют читательские дневники.

Неделя Чтения в Нижнем Тагиле завершится 2 апреля – это Международный день детской книги.