В Нижнем Тагиле волонтеры спели военные шлягеры с ветеранами труда (ФОТО)

Взрослые ребята спели для пенсионеров шлягеры военного времени и популярные песни середины 20-го века. Подпевала волонтерам вся гостиная. Кроме того, выступили и маленькие тагильчане - детская творческая студия «Юнити», что означает единство и сплоченность. Стоит отметить, что наравне со здоровыми артистами выступили и дети с ограниченными возможностями здоровья.