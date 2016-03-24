В Нижнем Тагиле волонтеры спели военные шлягеры с ветеранами труда (ФОТО)
24 марта 2016, 16:25ОбществоТимофей Данилов
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23 марта Комплексный центр социального обслуживания населения «Золотая осень» сменил свой привычный распорядок дня. Для ветеранов и инвалидов отделения дневного пребывания выступил творческий коллектив ЦПГИ «Вместе».
Сюжеты: Нижний Тагил
Взрослые ребята спели для пенсионеров шлягеры военного времени и популярные песни середины 20-го века. Подпевала волонтерам вся гостиная. Кроме того, выступили и маленькие тагильчане - детская творческая студия «Юнити», что означает единство и сплоченность. Стоит отметить, что наравне со здоровыми артистами выступили и дети с ограниченными возможностями здоровья.
Пожилые люди отметили, что были приятно удивлены музыкальными номерами детей, их артистизму и теплому отношению.
ФОТО: ЦПГИ «Вместе»
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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