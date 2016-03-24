За воду и отопление, которых нет, жителям пригорода Нижнего Тагила приходят платёжки почти на 5000 рублей (ФОТО)

Мы живем в п. Ленёвка, наш барак на 5 семей, уже все рушится, крыша течет, а живем мы с маленькими детьми. Администрация бездействует, не знаем, куда обращаться сетует местная жительница Анастасия.

На присланных читателем фотографиях видно неудовлетворительное состояние дома, смещение стен, разводы от влаги на потолке.

В разговоре с журналистом TagilCity.ru жильцы рассказали, что воды и отопления у них в жилье тоже нет, но тут же признались, что они не оплачивают приходящие им платёжки. Ведь коммунальные услуги не оказываются, а суммы значатся весьма значительные.

Если нет отопления – нужно идти к нам. Во главе с мастером котельной организуется комиссия, всё это дело актируется, по этому акту снимаются начисления. […] Там живёт очень много людей, которые вообще никогда не платили, по населению дебиторская задолженность очень существенная. Это тоже не нужно списывать со счетов. Любое производство требует затрат. А когда услуги не оплачиваются, это ведёт к определённым последствиям объяснил журналисту TagilCity.ru Журавлёв Сергей заместитель директора МУП ЖКХ «Энергия».

Пока жильцы дома не намерены оплачивать непредоставленные услуги. Они надеются на перерасчет за всё то время, что элементарные блага цивилизации были недоступны в их доме.