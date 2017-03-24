Дым с пилорамы на ул. Индустриальная мешает рабочим одного из цехов промышленной зоны Нижнего Тагила (ФОТО)

Работаем в цехе рядом с пилорамами, где дышать просто нечем, так как они жгут свои отходы рядом с нами. У них просто горы горбыля и опила. Адрес: Индустриальная, 56 стр. 4.

Это продолжается уже более недели. Тут не одна лесопилка, а несколько, все частные. Какая из них дымит – не разберёшь. Прихожу туда, когда горит, а там уже никого нет. За руку не поймаешь. И я ищу, кто жжёт, и вышестоящее руководство по своим каналам, но пока ничего не меняется. Можем спокойно дышать только когда ветер не в нашу сторону объяснил ситуацию журналистам TagilCity.ru бригадир производственного цеха Василий.