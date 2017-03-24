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Дым с пилорамы на ул. Индустриальная мешает рабочим одного из цехов промышленной зоны Нижнего Тагила (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Дым с пилорамы на ул. Индустриальная мешает рабочим одного из цехов промышленной зоны Нижнего Тагила (ФОТО)

24 марта 2017, 15:25ОбществоПавел Щербина
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