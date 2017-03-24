Генеральный прокурор России прилетел в Екатеринбург, чтобы проверить исполнение обязательств по госконтрактам

Генеральный прокурор намерен провести совещание по соблюдению в Свердловской области и ряде других регионов законодательства о своевременной оплате заказчиками обязательств по исполненным муниципальным и государственным контрактам. Совещание состоится 24 марта, в этот же день у генпрокурора намечена встреча с Евгением Куйвашевым.