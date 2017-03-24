Молодой тагильчанин пропал в начале недели (ФОТО)
24 марта 2017, 13:10ОбществоЕкатерина Малых
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Пропал молодой человек Шулаков Илья Сергеевич 1992 года рождения.
В последний раз он выходил на связь около 17:30 местного времени и находился в Нижнем Тагиле, по адресу улица Карла Маркса дом 42. С этого времени информации о нём нет и телефоны отключены сообщил друг пропавшего.
Вместе с ним пропала и его машина Hyundai Solaris с госномером Х 659 РО, 96.
Заявление о розыске поступило вчера, и уже начались розыскные мероприятия сообщили редакции TagilCity.ru в УВД Нижнего Тагила.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении этого молодого человека, просьба сообщить в дежурную часть 16 отделения полиции по номеру +7 (3435) 97-64-02.
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© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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